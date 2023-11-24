Bel fıtığına ağrısız çözüm ortaya çıktı

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Adnan Demirci, Türkiye’de sayılı hastanelerde yapılabilen başvuranlara tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarıyla hastaların ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalktığını, ağrı ve dikiş izi olmadan kısa sürede taburcu olduğunu belirtti.

KAYNAK: İHA
Bel fıtığına ağrısız çözüm ortaya çıktı

Bel fıtığı rahatsızlığı ile hastaneye başvuranlara tam kapalı bel fıtığı ameliyatları yapmaya başladıklarını belirten Doç. Dr. Adnan Demirci, hastalardan olumlu dönüşler aldıklarının altını çizdi.

Bel fıtığı tedavisinde dünya genelinde halen mikro cerrahinin altın standart olarak kabul edilse de tam kapalı bel fıtığı ameliyatların da gündeme gelmeye başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Demirci, “Bu teknik sayesinde son derece başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılabilen bir teknik. Bursa’da kamu ve üniversite hastanelerinde bu teknik kullanılmıyordu. Bu teknik sayesinde hastalar ameliyat sonrası hemen ikinci saatte kalkabiliyorlar, gezebiliyorlar. Aynı gün taburcu olma ihtimalleri var. Hastalarımıza konfor kazandırıyor” dedi.

HASTALAR ÇOK MEMNUN

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doç. Dr. Demirci tarafından gerçekleştirilen tam kapalı bel fıtığı ameliyatı şifa bulan 50 yaşındaki hasta Adnan Seven ise, “Belimde ve kalçamda çok şiddetli ağrı vardı. Oturamıyordum ve yemek yiyemiyordum. Fiziksel aktivitelerimi gerçekleştiremiyordum. Çok güçlükler ve ağrılar çektim. Daha sonra Adnan hocamla tanıştık. Kendisi bizi bilgilendirdi. Tam kapalı ameliyat yapacağını söyledi. Ameliyatı oldum. 4, 5 saat içinde yürümeye başladım. 40 gün oldu şu an gayet iyiyim. Herhangi bir ağrım yok. Ameliyat olmadan önce belki de 15, 20 kutu ağrı kesici kullandım ama ameliyat olduktan sonra bir tane bile kullanmadım” şeklinde konuştu.

"YAKINLARIM ŞAŞIRDI"

37 yaşındaki hasta Mustafa Turgut ise, “2 ay önce bel fıtığı ameliyatı oldum. Ayağımda uyuşma, güç kaybı ve şiddetli ağrı şikâyetiyle başvurdum. Bana ameliyatın çok konforlu, güzel bir ameliyatın olacağını ve normal hayata dönüşün çok kısa olacağını söyledi. Normalde insanlar bel fıtığı ameliyatı olacağı zaman tereddüte düşer, korkar ama ben bu korkumu aşarak ameliyat oldum. İlk günü ayağa kalktım. Ertesi günde iyi hissediyordum kendimi. Ağrı hissetmedim. Ziyaretime gelen yakınlarım beni yatar halde bulacaklarını düşünürken oturur halde görünce gayet şaşırdılar. Buradan ben de iyi bir ameliyat olduğumu anlamış oldum” diye konuştu.

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