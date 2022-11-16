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Evlilik teklifi eden futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Belarus ekibi Smorgon’da forma giyen Vladislav Shubovich, sahada sevgilisine evlenme teklifi etti, başına bir takım olaylar geldi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:12
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Belarus takımı Smorgon’da oynayan Vladislav Shubovich evlenme teklifi etti hayatının şokunu yaşadı

Evlilik teklifi eden futbolcu hayatının şokunu yaşadı
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Belarus ekibi Smorgon’da top koşturan Vladislav Shubovich, sahanın içinde sevgilisine evlenme teklifi yapmak istedi ama güvenliğe takıldı. 

Evlilik teklifinden habersiz olan güvenlik görevlisi sert şekilde kadını sahanın dışına itti. Futbolcunun güvenlik görevlisine müdahalesiyle gerginlik çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan video binlerce kişi tarafından izlendi ve gündem oldu.

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