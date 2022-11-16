Evlilik teklifi eden futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Belarus ekibi Smorgon’da top koşturan Vladislav Shubovich, sahanın içinde sevgilisine evlenme teklifi yapmak istedi ama güvenliğe takıldı.

Evlilik teklifinden habersiz olan güvenlik görevlisi sert şekilde kadını sahanın dışına itti. Futbolcunun güvenlik görevlisine müdahalesiyle gerginlik çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan video binlerce kişi tarafından izlendi ve gündem oldu.