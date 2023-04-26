Belçika İran'ın mahkum takası yapılacağı iddiasını yalanladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İran basınına göre, ülkenin Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi bugünkü basın toplantısında, Belçika ile mahkumların takasına ilişkin anlaşmanın sonuçlandığını belirterek takasın yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.

Ancak bunun üzerine Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olivier Vandecasteele ile ilgili haberler doğru değil. Hilekar bir devletin mesajı. Amaç; masum bir vatandaşın ve ailesinin kafasını karıştırmak. İşlem çok hassas. Vandecasteele'nin bir an önce aramıza dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib bugün Federal Meclis'te yaptığı konuşmada İran'ın Esadullah Esedi'nin transferini talep ettiğini doğruladı.

Belçika'da İran ile Vandecasteele ve Esedi'nin takasının yolunu açan anlaşma, uzun tartışmalardan sonra geçen hafta yürürlüğe girmişti.

Belçika'da muhalefet, anlaşmayı "terörizm" suçlaması ile Anvers Mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı diplomat Esadullah Esedi’yi kurtarmaya yönelik kampanyanın bir parçası olduğunu savunarak eleştirmişti.

Vandecasteele, 8 aydır tutulduğu İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanmış ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.