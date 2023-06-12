Belçika'da bir mahkum hücresini ateşe verdi, cezaevi çalışanları greve gitti

Belçika'da bir mahkum, kötü cezaevi koşulları nedeniyle hücresini ateşe verdi ve cezaevi çalışanları bir günlük grev başlattı.

Belçika'da bir mahkum hücresini ateşe verdi, cezaevi çalışanları greve gitti

Anadolu Ajansı'nın Belçika'nın yerel basınına dayandırdığı haberine göre, Anvers kentindeki Merksplas Cezaevi'nde bir mahkum, dün gece geç saatlerde hücresini ateşe verdi ve gardiyanların müdahalesiyle yaralı kurtuldu.

Bu olay üzerine bugün cezaevi çalışanları 24 saatlik grev başlattı, aynı cezaevinde bunun son bir yılda yapılan 19'uncu grev olduğu belirtildi.

Hem mahkumların hem çalışanların cezaevindeki koşullardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

2016'da söz konusu hapishanede 200 kadar mahkum başkaldırmış, tüm yapının ateş aldığı büyük bir yangın çıkmıştı.

Belçika'da cezaevlerindeki elverişsiz koşullar sık sık ülke gündeminde yer alıyor. Sene başında ülke genelinde cezaevi çalışanları ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük greve gitmişti.

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT), 29 Kasım 2022'deki raporunda, Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arası şiddet gibi süregelen sorunlar olduğunu bildirmişti.

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