Belçika'da sandık başında kavga çıktı. Yaralılar var

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi sırasında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi müşahitleri ile diğer müşahitler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.