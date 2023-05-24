Belçika'da sandık başında kavga çıktı. Yaralılar var

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi sırasında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi müşahitleri ile diğer müşahitler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Belçika'da sandık başında kavga çıktı. Yaralılar var

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin sonlarına yaklaşıldığı sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitleri ile diğer müşahitler arasında tartışma yaşandı.

Olay, Expo alanında yaşandı. Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ile Cumhur İttifakı'nın müşahitleri arasında sözlü tartışma başladı. Ardından arbede meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Grupları ayırmak için araya çevredekiler girdi. Sandıkların bulunduğu yere polis sevk edildi. 2 kişi yaralandı.

Yaralı bir seçmen hastanede müşahede altında tutulurken oy verme işleminin yapıldığı binaya girişler kapatıldı.

Öne Çıkanlar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Son Haberler
Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu Şifalı Bitkiler
Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi Teknoloji - Otomotiv
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi
Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı! Magazin
Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı!
Bu aylarda burun estetiği doğru mu Sağlık
Bu aylarda burun estetiği doğru mu
AB’den Yunanistan'ı geri itme uyarısı Dünya
AB’den Yunanistan'ı geri itme uyarısı
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de... Magazin
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de...
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Güncel
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı