Belçika'da sandık başında kavga çıktı. Yaralılar var

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin sonlarına yaklaşıldığı sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitleri ile diğer müşahitler arasında tartışma yaşandı.
Olay, Expo alanında yaşandı. Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ile Cumhur İttifakı'nın müşahitleri arasında sözlü tartışma başladı. Ardından arbede meydana geldi.
2 KİŞİ YARALANDI
Grupları ayırmak için araya çevredekiler girdi. Sandıkların bulunduğu yere polis sevk edildi. 2 kişi yaralandı.
Yaralı bir seçmen hastanede müşahede altında tutulurken oy verme işleminin yapıldığı binaya girişler kapatıldı.