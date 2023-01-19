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Mertens yönetimden alkış aldı: İyi ki transfer etmişiz

Galatasaray'da oynayan Dries Mertens, oynanan son maçlardan teknik ekip ve taraftarlardan alkış almaya devam ediyor.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:26
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Belçikalı yıldız Mertens göz dolduruyor

Mertens yönetimden alkış aldı: İyi ki transfer etmişiz
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Galatasaray'da Sneijder sonrasında Belhanda'nın üstünde olan ve çok tartışılan 10 numaralı formayı artık Dries Mertens giyiyor.

TAKIMI SIRTLIYOR

Sezon başında eleştirilen Belçikalı yıldız, Dünya Kupası dönüşünde gol ve asistleriyle takımını sırtladı.

Ligdeki Sivas maçından sonra kupadaki Alanya karşılaşmasında jeneriklik bir gole imzasını koyan 35 yaşındaki oyuncu, etkili kullandığı duran toplarla asistlerine de devam ediyor.

YÖNETİMİ MUTLU ETTİ

İstanbulspor ve Fenerbahçe maçlarında kullandığı kornerler golle sonuçlanan Mertens, Alanyaspor sınavında da Nelsson'a klas bir orta yaparak alkış aldı. Yönetim de "Mertens karakter olarak da çok iyi biri. İyi ki transfer etmişiz" yorumunu yaptı. 

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