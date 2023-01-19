Galatasaray'ın golcüsü Chelsea'den

Sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminde hücum rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Galatasaray’ın listesinin ilk sırasında Chelsea forması giyen David Fofana var.
Sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcuyu 1 buçuk yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Fildişili golcünün ise sadece 6 aylığına Türkiye’de futbol oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Galatasaray’da sezon başında kiralanan Haris Seferovic ile yolların ayrılmasının ardından, Fofana transferinde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.
David Fofana, 3 sezon formasını giydiği Molde’de 65 maça çıktı ve takımına 24 gol 10 asistlik katkı sağladı.
Norveç ekibinde dikkat çeken genç futbolcu, Ocak ayının başında 12 milyon avroya Chelsea’ye transfer olmuştu.
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