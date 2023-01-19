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Kimse dakikaları saymasın: Yetkililerden olay Arda Güler açıklaması

Arda Güler'in bu sezon geçen sezona nazaran neden daha az forma giydiğini Fenerbahçeli yetkililer açıkladı. Yetkililer 'İçinizi ferah tutun' dedi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:58
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Yetkililer Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu

Kimse dakikaları saymasın: Yetkililerden olay Arda Güler açıklaması
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"Neden oynatılmıyor?" sorusuyla Fenerbahçe gündemin birinci maddesi haline gelen Arda Güler konusu için sarı-lacivertli yöneticilerden açıklama geldi.

Hürriyet gazetesine konuşan yöneticiler, camiaya 'İçinizi ferah tutun' mesajı verdi. 

Yetkililer "Biz de oynamasını istiyoruz ama takımın tek yetkilisi Jorge Jesus’tur ve onun kararlarına kimse karışamaz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç’un Arda Güler’i kendi evladından ayırt etmediğinin altı çizilirken "Başkanımız, Arda Güler’in anne ve babası çok yakın hatta bir aile gibiler" ifadeleri kullanıldı.

KİMSE DAKİKALARI SAYMASIN

-Zaten önümüzdeki ayın sonunda 18 yaşına girecek ve zorunlu olarak yeni bir sözleme yapılacaktır. ‘Eyvah Arda bizi yüzüstü bırakıp gidecek’ gibi bir durum asla olamaz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, kimse dakikaları filan saymasın. Arda’nın ve ailesinin karakter yapısı ortada. Kulübümüzde oynuyor, okulumuzda okuyor. Arda bu kulüpten ayrılırsa bile, o gün bir helalleşme olmadan kesinlikle dışarı adım atmaz.

TAKIMIN TEK YETKİLİSİ JORGE JESUS

-Arda bu kulüpte büyümüş, bu kültürle yoğrulmuş bir evladımız. Biz de oynamasını istiyoruz ama takımın tek yetkilisi Jorge Jesus’tur ve onun kararlarına kimse karışamaz. Yarın (Bugün) kupa maçları başlıyor belki farklı bir süreç Rize maçıyla başlar, kim bilir? Taraftarlarımız takımın üzerinde ciddi bir şampiyonluk baskısı olduğunu zaten görüyor. Burada sakin kalmak, takıma destek olup hocaya ve kararlarına güvenmek en doğru tavırdır.

SÖZLEŞME MADDESİ İDDİASI

Fenerbahçe, Arda Güler'in yıldızını iyice parlatması sonrasında 17 Mart 2022'de genç oyuncusunun sözleşmesini iyileştirerek 2025 yılına kadar uzatmıştı.

Ancak bu sözleşmede '1500 dakikanın altında oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üstü oynarsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'dur' maddesi olduğu iddia ediliyor.

Gençlerbirliği alt yapısından yetişen ve 2019’da Fenerbahçe'ye gelen Arda Güler bu sezon toplam 14 resmi maçta forma giydi. Süper Lig'de 6 maça çıkan genç yıldız, toplam 45 dakika görev yaptı.

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