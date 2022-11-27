Golünü attı, anne ve babasına koştu. Belçika'yı yıkan Sabiri'nin mutluluğu

Belçika'ya ilk golü atarak galibiyetin kapısını açan Fas Milli Takımın ofansif orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri maçtan sonra tribünlerdeki anne ve babasına koştu.

Sabiri, "Ailemin izlediği bir maçta gol attığım için mutluyum ama asıl mutluluğum Fas'ın kazanması. İyi bir takımız ve bu galibiyeti hak ettik" dedi.