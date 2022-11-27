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Golünü attı, anne ve babasına koştu. Belçika'yı yıkan Sabiri'nin mutluluğu

Dünya Kupası'nda Belçika'ya gol atan Sabiri, golü anne ve babasının yanında kutladı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 19:14
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Belçika'yı yıkan Sabiri'nin mutluluğu. Golünü attı, anne ve babasına koştu

Golünü attı, anne ve babasına koştu. Belçika'yı yıkan Sabiri'nin mutluluğu
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Belçika'ya ilk golü atarak galibiyetin kapısını açan Fas Milli Takımın ofansif orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri maçtan sonra tribünlerdeki anne ve babasına koştu.

Sabiri, "Ailemin izlediği bir maçta gol attığım için mutluyum ama asıl mutluluğum Fas'ın kazanması. İyi bir takımız ve bu galibiyeti hak ettik" dedi.

 

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