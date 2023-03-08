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Beled suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Beled suresi 20 ayetten oluşmaktadır. Beled suresi adını ilk âyette geçen "şehir" anlamına gelen "beled" kelimesinden almaktadır. İşte Beled suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:24
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Beled suresinin Türkçe anlamı nedir?

Beled suresinin Türkçe anlamı nedir?
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Beled suresi Mekke'de inmiştir. Beled suresi 20 ayetten oluşmakta olup Kaf suresinden sonra inmiştir. Beled suresi adını ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve "şehir" anlamına gelen "beled" kelimesinden almaktadır.

Beled sûresinde insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.

BELED SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Andolsun bu beldeye

2- Ki sen bu beldede oturmaktasın.

3- Ve and olsun baba ve çocuğuna.

4- Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.

5- İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?

6- Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor.

7- Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor?

8- Biz ona iki göz vermedik mi?

9- Bir dil ve iki dudak?

10- Ona iki yolu gösterdik.

11- Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.

12- Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?

13- Köle azat etmek,

14- Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,

15- Yakınlığı olan bir yetime,

16- Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.

17- Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

18- İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.

19- Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.

20-Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.

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