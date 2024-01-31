Belediye başkan adayı esnafa turiste nasıl kazık atacağını anlattı

Yerel seçimlerin yapılmasına tam 2 ay kalmışken partilerin belediye başkan adayları da saha çalışmalarına başladı.

CHP’nin Mersin Tarsus ilçesi Belediye başkan adayı olarak belirlediği Ali Boltaç esnaf ziyareti sırasında yaptığı konuşma ile gündeme oturdu.

Yaptığı esnaf ziyaretinde tespih satan bir esnafın dükkanına giren Boltaç, kendisine dert yanan esnafa kazık atma tavsiyesini verdi.

Dükkana ne kadar turist gelirse o kadar çok satış yapacağını ifade eden Boltaç, dükkanda sattığı 300 liralık tespihi, gelen turiste 500-600 liraya satma tavsiyesini verdi.

Verdiği kazık tavsiyesi sonrasında “Sen bu konuda kardeşine güven” diyerek elini sıktı. Boltaç’ın kazık tavsiyesi tepkileri de beraberinde getirdi.

ÜLKÜCÜLERİN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Boltaç, adaylık çalışmaları kapsamında saha gezilerine devam ederken Tarsus’un Makam mevkiinde esnaf gezilerine esnasında, Ülkü Ocaklarından çıkan birkaç gencin önce sözlü saldırısına uğramış, ardından yanındaki CHP’lilerin cevabı sonrasında sözlü saldırı bir anda tekmeli tokatlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavganın ardından açıklama yapan Boltaç, bu hareketlerin hiçbir Tarsusluya yakışmayacağını ve bir kişinin dahi burnunun kanamasının demokrasi anlayışlarına leke düşüreceğini belirtmişti.