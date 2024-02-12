Çöpçü olarak işe girdiği belediyenin başkanlığına aday oldu. 'Yanlış iş yapa yapa bize doğruyu öğrettiler'

Van'da 2016 yılında çevre temizlik personeli olarak İpekyolu Belediyesi'nde işe giren ve daha sonra belediye içerisinde birçok görevde bulunan Muammer Takıs, çalıştığı belediyenin başkanlığına talip oldu.

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'un haberine göre, Takıs, yaptığı konuşmada, 2016 yılında, İpekyolu Belediyesi’nde çöpçü olarak işe başladığını, belediyenin çöp kamyonunun arkasında sokakları dolaşırken, çöpteki yiyecekleri ve plastik atıkları fark ettiğini, çöpe atılan atık yemekleri ve bayat ekmekleri toplayıp ayrı bir torbaya bıraktığını, biriktirdiği bu bayat ekmekleri, sokak hayvanlarının bulabilecekleri yerlere koyduğunu söyledi. Takıs, daha sonra ise Çevre Koruma Müdürlüğü’nde, denetimli serbestlikten gelenlerin bulunduğu birimin başına şef olarak verildiğini söyledi.

“BU EKİPLE BİRLİKTE VAN GÖLÜ SAHİLİNDE ÇÖP TOPLADIK”

Bu ekiple birlikte, Van Gölü sahilinde çöp topladıklarını söyleyen Takıs, şehirde görüntü kirliliği yapan trafolara resimler çizerek güzelleştirdiklerini söyledi. Takıs, Belediyede, Fen İşleri Müdürlüğü hariç hemen hemen her müdürlükte çeşitli görevlerde çalıştığını, buralarda da yeni tecrübeler kazandığını ifade etti.

“YANLIŞ İŞ YAPA YAPA BİZE DOĞRUYU ÖĞRETTİLER”

Belediyede çalıştığı süre boyunca iki kez işten çıkarıldığını fakat mahkeme kararıyla yeniden görevine döndüğünü aktaran Takıs, “Bu belediyenin başkanlığına adayım” diyerek adaylık kararını almasının sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Her iki parti için de söylüyorum. Belediyede hali hazırda, iki taraflı oynayan bir kadro var ve bu değişmiyor. Her dönem bu insanlar müdür olarak görevde. İdeoloji değişse bile bu kadrolar değişmiyor ve ne yazık ki bir çalışmaları da yok. Yani gözümüze iğne gibi batıyor. Tüyü bitmemiş yetimin parası, saçma sapan giderlere kullanılıyor. Bunlar yanlış iş yapa yapa bize doğruyu öğrettiler. Ben belediyeciliğin siyasi ideolojiden uzak, hizmet odaklı olması ve vatandaşın yararını gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Halkımızın da artık bunu istediğinin farkındayım” ifadelerini kullandı.