Belediye başkanından vatandaşa yumruklu saldırı

Kaynak: DHA
Belediye başkanından vatandaşa yumruklu saldırı
ANTALYA'nın Serik Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Enver Aputkan, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen Muhammet Büyükkaya’yı (70) tartaklayıp, yumruk attı.

Antalya'nın Serik Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Enver Aputkan, yaptığı seçim çalışmaları esnasında kızını haksız yere işten çıkardığını iddia eden ve kendisine oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki Muhammet Büyükkaya’yı tartaklayıp, yumruk attı.

Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı esnada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı. Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma başladı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sakinleşmeyen Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk attı ve tartakladı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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