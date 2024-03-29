Belediye Başkanı bir de kendini savundu. Kendisine oy vermeyeceğini söyleyen kişiyi yumruklamıştı

Kaynak: DHA
Belediye Başkanı bir de kendini savundu. Kendisine oy vermeyeceğini söyleyen kişiyi yumruklamıştı
Serik Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Enver Aputkan, kendisine destek vermeyeceğini ifade eden emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile yaşadığı tartışma sonrası bir açıklama yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi'nin Başkan Adayı olan Aputkan, "Olay sırasında sakin kalmaya çalıştım fakat karşı taraf sürekli bağırarak ve kabul edilemez hakaretlerde bulunarak provokasyon yarattı. Herkes gibi biz de saygı bekleriz, kimseye hakaret etmediğimiz sürece bize de hakaret edilmesini kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.

Serik'te esnaf ziyareti gerçekleştiren Aputkan, Muhammet Büyükkaya ile karşılaştı.

Büyükkaya, Aputkan'ın belediyede çalışan kızına mobbing uyguladığını iddia ederek ona oy vermeyeceğini belirtti.

Bu durum üzerine tartışma çıktı ve çevredekilerin araya girmesiyle Aputkan, Büyükkaya'ya fiziksel müdahalede bulundu. Olay, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Basın toplantısında konuşan Aputkan, "İlgili personeli uygun bir pozisyonda görevlendirdik. Ancak, personel ve babası görev yerini beğenmeyerek, izinler ve raporlarla işe gelmedi. 2020-2024 yılları arasında toplam 994 gün işe gelmeyen personeli işten çıkarmadık" dedi.

Aputkan, personelin babasının makamına gelerek kızının farklı bir birimde görevlendirilmesini talep ettiğini ve ağır suçlamalarda bulunduğunu belirtti.

Aputkan, "Belediyeye gelmeyeceksin ama istediğin yerde çalışmak isteyeceksin, bu kabul edilemez. Görevlendirmeleri biz yaparız. Personelin işten çıkarılması yerine çalışması için çaba gösterdik, fakat babası hakaretlerine devam etti. Esnaf ziyaretimiz sırasında bu kişiyle karşılaştık ve yine hakaretlerine maruz kaldık. Sakin kalmaya çalışsam da, kişi bağırarak ve hakaret ederek durumu tırmandırdı" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında, fiziksel müdahalede bulunduğu görüntülerin aksine yumruk atmadığını iddia eden Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın kızının izin ve rapor tarihlerini içeren belgeleri basınla paylaştı.

son.jpg

18644259-728xauto.webp

640xauto-2.webp

640xauto-1.webp

son.webp

İlgili Haberler
Belediye başkanından vatandaşa yumruklu saldırı
Son Haberler
Aile ve Gençlik Fonu'na Kahramanmaraş'ta 1981 çift başvurdu Gündem
Aile ve Gençlik Fonu'na Kahramanmaraş'ta 1981 çift başvurdu
Tarlada 10 markette 43 tabağı 135 TL. Hasadı başladı sofraların vazgeçilmezi Gündem
Tarlada 10 markette 43 tabağı 135 TL. Hasadı başladı sofraların vazgeçilmezi
Lüks villada dehşet. Alevler içinde kendini sokağa attı. Bodrum katında ceset bulundu Gündem
Lüks villada dehşet. Alevler içinde kendini sokağa attı. Bodrum katında ceset bulundu
Şanlıurfaspor krizi 3 gün sürdü Spor
Şanlıurfaspor krizi 3 gün sürdü
Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü bijuteri dükkanına daldı Yerel Haberler
Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü bijuteri dükkanına daldı
AKP İzmir adayı Hamza Dağ bakanın vaadini yalanladı Gündem
AKP İzmir adayı Hamza Dağ bakanın vaadini yalanladı