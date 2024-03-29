Belediye Başkanı bir de kendini savundu. Kendisine oy vermeyeceğini söyleyen kişiyi yumruklamıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi'nin Başkan Adayı olan Aputkan, "Olay sırasında sakin kalmaya çalıştım fakat karşı taraf sürekli bağırarak ve kabul edilemez hakaretlerde bulunarak provokasyon yarattı. Herkes gibi biz de saygı bekleriz, kimseye hakaret etmediğimiz sürece bize de hakaret edilmesini kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.

Serik'te esnaf ziyareti gerçekleştiren Aputkan, Muhammet Büyükkaya ile karşılaştı.

Büyükkaya, Aputkan'ın belediyede çalışan kızına mobbing uyguladığını iddia ederek ona oy vermeyeceğini belirtti.

Bu durum üzerine tartışma çıktı ve çevredekilerin araya girmesiyle Aputkan, Büyükkaya'ya fiziksel müdahalede bulundu. Olay, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Basın toplantısında konuşan Aputkan, "İlgili personeli uygun bir pozisyonda görevlendirdik. Ancak, personel ve babası görev yerini beğenmeyerek, izinler ve raporlarla işe gelmedi. 2020-2024 yılları arasında toplam 994 gün işe gelmeyen personeli işten çıkarmadık" dedi.

Aputkan, personelin babasının makamına gelerek kızının farklı bir birimde görevlendirilmesini talep ettiğini ve ağır suçlamalarda bulunduğunu belirtti.

Aputkan, "Belediyeye gelmeyeceksin ama istediğin yerde çalışmak isteyeceksin, bu kabul edilemez. Görevlendirmeleri biz yaparız. Personelin işten çıkarılması yerine çalışması için çaba gösterdik, fakat babası hakaretlerine devam etti. Esnaf ziyaretimiz sırasında bu kişiyle karşılaştık ve yine hakaretlerine maruz kaldık. Sakin kalmaya çalışsam da, kişi bağırarak ve hakaret ederek durumu tırmandırdı" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında, fiziksel müdahalede bulunduğu görüntülerin aksine yumruk atmadığını iddia eden Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın kızının izin ve rapor tarihlerini içeren belgeleri basınla paylaştı.