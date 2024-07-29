Belediye işçisi canlı yayında intihar paylaşımı yaptı. Ormanlık alanda boynuna ip geçirdi

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşandı. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki M.K., sosyal medya hesabından intihar paylaşımı yaptı.

“HAKKINIZI HELAL EDİN”

M.K., boynunda bir ip ile çekilmiş fotoğrafını "Hakkınızı helal edin, artık çok bunaldım, yapamıyorum. Herkesten çok özür dilerim. Elveda canım babam, bunu hiç unutma, ben seni canımdan çok sevdim her zaman. Çocuklarım sana emanet." notuyla paylaştı.

EKİPLER ARAMAYA BAŞLADI

Paylaşımı görenler hemen yetkililere haber verdi. Polis ekipleri ve arama ekipleri M.K.’yı bulmak için harekete geçti.

Fotoğrafın zeytinlik bir alanda çekildiği belirlenmiş olup, ekipler bu bilgiyi kullanarak çalışmalarını sürdürüyor.

M.K.'nın telefonları çaldığı halde yanıt vermediği tespit edildi.

ÜNLÜ BİR MAĞAZANIN ÇALIŞANI DA İNTİHAR ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ünlü bir giyim mağazasının çalışanı mobbing uygulanıyor diyerek yaşamına son vermişti. Şirket intihar sonrası açıklama yapmıştı.

İntihar eden adamın evli ve çocuklu olduğu da biliniyordu.