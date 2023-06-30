Belediye yanan yerler için garanti verdi. Versin Belediye garanti Ankara halleder Ankara

Datça'da dün çıkan orman yangınından sonra, "acaba yanan bölge imara mı açılacak?" endişelerini Datça Belediyesi net bir açıklama ile son verdi. Belediye "yanan tek bir karış yer bile imar planı değişikliği ile imara açılmadı" dedi.

Belediye yanan yerler için garanti verdi. Versin Belediye garanti Ankara halleder Ankara

Datça'da dün çıkan ve yerleşim yerlerine yakınlığıyla panik yaratan ormanlık alanla ilgili Datça Belediyesi açıklama yaptı.

Gerçekleşen orman yangınından sonra, "acaba yanan bölge imara mı açılacak?" endişelerini Datça Belediyesi resmi sosyal medya hesabından "İlçe merkezimizin güneyindeki maki-çam alanda çıkan yangına devletimizin ilgili bütün kurumları havadan ve karadan çok hızlı ve yoğun müdahale etmiş ve söndürmüştür. Bütün kurumlara ve müdahalede görev yapan bütün kahramanlara minnettarız." dedi.

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Datça'da Kargı mevkiinde Perşembe akşamı saat 18.30'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

DHA'nın haberine göre yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildi.

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