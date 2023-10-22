Belediyeden Cumhuriyetin 100. yılında işçilerine 5 milyon liraya yakın ikramiye müjdesi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, işçilerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla 4 milyon 693 bin 360 lira ikramiye dağıtacak. Kişi başı 2023 lira olan ikramiyeler bayram öncesi yatırılacak.

KAYNAK: İHA
Belediyeden Cumhuriyetin 100. yılında işçilerine 5 milyon liraya yakın ikramiye müjdesi


Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını bu yıl 8’incisini düzenleyeceği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’yle birlikte kutlayacak. 26 Ekim’de başlayacak kutlamalarda 28 Ekim Cumartesi günü Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye’ye ilk ve tek birinciliği getiren Sertab Erener, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda konser verecek. Konser saat 20.30’da başlayacak. Görkemli kutlamalar için okullara 30 bin Türk bayrağı da dağıtılırken, Muratpaşa’nın ana ulaşım aksları da bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatılacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla, iştirak şirketi Falez AŞ çalışanları ve kadrolu işçileri kapsayan toplam 4 milyon 693 bin 360 liralık bayram ikramiyesi vereceklerini açıkladı. İkramiyeden 2 bin 320 Muratpaşa Belediyesi çalışanı yararlanacak.

Kişi başı 2023 lira olan ikramiyeler bayram öncesi çalışanların banka hesaplarına yatırılacak.
Cumhuriyet'in 100’üncü yılına özel ikramiyenin belediyeye vergilerle birlikte bütçe maliyeti ise 8 milyon 500 bin liraya ulaşacak. İkramiyeden ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ kapsamında en üst düzeyde ek ödeme yapılan belediyenin memur personeli, mevzuatta yer alan sınırlamalar dolayısıyla yararlanamayacak.

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