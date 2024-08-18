Belediyeler atık toplayıcı Suriyelilere ödeme yapacak. ABD'den milyonlarca dolar fon

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Belediyeler atık toplayıcı Suriyelilere ödeme yapacak. ABD'den milyonlarca dolar fon

ABD tarafından verilecek olan milyonlarca dolar fon ile Türkiye’de seçilen 6 pilot ilde atık toplayıcı Suriyelilere ödeme yapılacak.

“Mültecilere Ev Sahipliği Yapan Belediyelerde Kapsayıcı Sıfır Atık Yaklaşımı Aracılığıyla Sosyal Uyumun Sağlanması Projesi” Suriyeli sığınmacılar için ABD’den 8 milyon 510 bin dolar bütçe aktarıldı. Bu para ile seçilen 6 pilot ilde 3 yıllık bir proje hayata geçirilecek.

Belediye tarafından işe alınacak olan Suriyeli sığınmacılar atıkların kaynakta ayrıştırılması ve geri dönüşümü işinde çalıştırılacak.

ABD’nin fonladığı bu projenin amacı olarak, sığınmacıların kontrolsüz bir şekilde yerleşmesinden ve çoğalmasından dolayı çöp toplama gibi konularda belediyelerin yetersiz kalması sebebi ile Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların arasında çıkabilecek sosyal gerilimi azaltmak olarak gösteriliyor.

6 İL SEÇİLDİ

ABD’nin fonladığı bu proje için öncelik olarak deprem bölgelerindeki şehirler tespit edilecek. Bundan dolayı projenin uygulama alanı olarak Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mersin, İzmir ve Hatay pilot şehir olarak seçildi.

Söz konusu proje 3 yıl sürecek, belediyelere ihtiyaç duydukları ekipmanlar temin edilecek. Suriyeli atık toplayıcılar belediyeler tarafından kayıt altına alınacak. Atık başına yapılan ödemeler ise dijitalleştirilecek. Para yüklenecek kartlar için mobil marketler oluşturulacak.

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