Belediyelere talip olan adayların eğitim durumu ne ? En fazla müteahhit hangi partide ? Hepsi tek tek listelendi

Seçim atmosferinin her geçen gün daha da hissedilir olması, adaylar ve partilerinin belediyeleri kazanmak için vaatlerini sıralayarak vatandaşlardan oy istemesi medyada geniş bir yer sahibiyken adayların eğitim durumunun ne olduğu ortaya çıktı. Almanya merkezli yayın yapan DW Türkçe, yaklaşan yerel seçimlerde adayların eğitim durumuna ilişkin verileri YSK üzerinden inceledi.

Rapora göre büyükşehir belediye başkan adaylarının eğitim durumunda üniversite ve yüksekokul mezunları ağırlık gösterirken ilçe belediyelerinde bu durum tam tersini gösteriyor. İlkokul, ortaokul veya lise mezunu adayların sayısı üniversite mezunlarının sayısını geride bırakıyor.

EĞİTİM DURUMLARININ PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

Büyükşehir belediye başkanlığı için yarışan adayların yaklaşık yüzde 9'u ilkokul, yüzde 29'u lise, 62'si ise üniversite/yüksekokul mezunu. İlkokul mezunu 64, ortaokul ya da lise mezunu 217, üniversite veya yüksekokul mezunu 453 aday bulunmakta.

EN FAZLA İLKOKUL MEZUNU DSP VE YTP’DE

Siyasi partilere göre büyükşehir belediye başkan adaylarının eğitim düzeyi incelendiğinde; en fazla ilkokul mezunu aday 6'şar adayla Demokratik Sol Parti ve Yeni Türkiye Partisi'nden. Bağımsız 11 aday da ilkokul mezunu.

Bununla beraber Halkın Kurtuluş Partisi ile Hak ve Özgürlükler Partisi'nden 5'er, DEM Parti ve Anadolu Birliği Partisi'nden 4'er, Türkiye Komünist Hareketi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nden 3'er, Türkiye Komünist Partisi, Anavatan Partisi ve Zafer Partisi'nden ikişer adayın ilkokul mezunu olduğu da YSK verilerinde mevcut.

AKP’nin 28 büyükşehir belediye başkan adayı üniversite ya da yüksekokul mezunlarından oluşurken adaylarının yedisi avukat, beşi iş insanı, ikisi ekonomist, ikisi inşaat mühendislerinden oluştuğu rapora yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise 30 büyükşehir belediye başkan adayının biri ilkokul, 3'ü ortaokul veya lise, 26'sı yüksekokul veya üniversite mezunu. Bu adaylardan beşi iş insanı, beşi doktor, dördü avukat, ikişer tanesi mimar, inşaat mühendisi ve siyaset bilimci aday bulunuyor.

EMEKLİ ADAYLAR İLÇELERE

Emekli adayların ilçe belediye başkan adayı oldukları da ortaya çıktı. Rapora göre mevcut ilçe belediye başkan adaylarının 1754’ü emekli. Bu emeklilerin 262’si ilkokul mezunu iken 743’ü ise üniversite veya yüksekokul mezunu.

Adayların 1461'i esnaf, 1013'ü serbest meslek sahibi, 632'si işçi, 435'i avukat, 251'i çiftçi, 191'i öğretmen, 182'si ev hanımı, 176'sı işletmeci, 140'ı inşaat mühendisi, 131'i muhasebeci, 97'si doktor, 83'ü gazeteci, 80'i mimar.

İSTANBUL NE DURUMDA ?

Megakent İstanbul’da da adayların eğitim profili ortaya çıktı. İlçe belediye başkanlığı için 724 adayın bulunduğu İstanbul’da adayların 50’sinin ilkokul mezunu oldukları ortaya çıktı. Yine 724 aday arasında 251 adayın lise mezunu ve 420 adayın ise Üniversite mezunu olduğu tespit edildi.

Adayların 55'i avukat, 47'si emekli, 44'ü esnaf, 32'si serbest meslek sahibi, 26'sı işletmeci, 21'i işçi, 15'i muhasebeci, 14'ü inşaat mühendisi, 12'si de müteahhit/inşaatçı.

İnşaat mühendisliği dışında çeşitli mühendislik dallarından da 31 aday bulunuyor. Ekonomist ve eğitimci 13'er, mimar 12, gazeteci 10, doktor sekiz, belediye başkanı yedi, öğretmen altı, diş hekimi, eczacı ve öğrenci beşer, şehir plancısı dört aday var. Adayların 78'i ise mesleğini belirtmiyor.

MÜTEAAHİT ADAYLAR HANGİ PARTİDE?

YSK verilerinde dikkat çeken bir başka detay ise müteahhit adaylar oldu. İlkokul mezunu müteahhit adayların 11’inin HÜDA-PAR’dan, 7’sinin DEM Parti’den, 5’inin YRP’den, 3’er tanesinin CHP ve BTP’den, ikişer tanesinin; İYİ Parti, BBP, Anadolu Partisi, Gelecek Partisi, DSP’den olduğu ve MHP, Zafer Partisi, Demokrak Parti ve Milli Yol Partisi’nden birer aday bulunuyor.

İŞ İNSANLARI BÜYÜKŞEHİRLERDE

Adayların mesleklerine göre incelenmesi yapıldığında ise kendi mesleklerini iş insanı olarak belirten adayların listede birinci sırada bulundukları tespit edildi. Fakat kendisini iş insanı olarak nitelendiren adayların hangi alanda çalıştıkları detayı verilerde yer almadı.

AKP’den 5, CHP’den 5, İYİ Parti’den 7, YRP’den 6, Deva Partisi’nden 4, Saadet Partisi 4, Gelecek Partisi’nden 3 iş insanı başkan adayı bulunuyor.

İnşaat mühendislerinin dışında farklı alanlarda 48 mühendis aday var. Bunlardan biri çevre mühendisi.