Belinay adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Belinay isminin anlamını araştırıyor. Peki, Belinay ne demek? Belinay isminin anlamı nedir?

BELİNAY NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Belinay ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- İşaret ve iz.

- Ayın gölün yüzeyine yansıması, Peygamber çiçeği.

- Güzelliğiyle şaşkınlık yaratan.

- Çok parlak ve nurlu.

BELİNAY İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Belinay ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Belinay ismini koymak caizdir.