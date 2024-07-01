Bellingham Euro 2024'ü karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bellingham Euro 2024'ü karıştırdı

Spor dünyası Jude Bellingham'ın Slovakya kulübesine yaptığı çirkin hareketi konuşyor.

İngiltere'nin yıldızı Bellingham'nın Slovakya'ya attığı golden sonra elini genital bölgesine götürerek yaptığı hareket büyük tepki topladı.

Slovak basını bu düzeyde bir futbolcunun bu çirkinlikte bir hareketini UEFA'nın cezasız bırakmaması gerektiğini yazdı.

İngilizlerin eski forveti Wayne Rooney bu hareketin Bellingham'a yakışmadığını belirtti.

Bellingham ise “İnsanların çok fazla saçma sapan konuştuğunu duyuyorsunuz ve iyi performans gösterdiğinizde onlara bir şeyler verebilmeniz çok hoş.

Basın toplantılarında ve röportajlarda futbolcuların istediği kadar açık konuşması çok zor çünkü sürekli yargılanıyorlar” demekle yetindi.

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