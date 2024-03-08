‘Ben biraz safım’ diyen Arda da paraları bankanın dışında vermiş

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu pek çok kişiyi, yüksek kar vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen Seçil Erzan’ın yargılandığı daha devam ediyor. 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, yoğun insan kalabalığı nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin büyük salonunda gerçekleşiyor.

Duruşmada, mağdurlardan biri olan Arda Turan da savunma yaptı. Emre Belözoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Arda Turan, sözlerine hem kendi adına hem Denizbank adına hem de Erzan adına üzgün olduğunu söyleyerek başladı.

“NEFSİME YENİK DÜŞTÜM”

Seçil Erzan hakkında, “Bu hanımefendi Florya’ya gelir işlem yapardı. Hayatının baharında arkasına bankasının gücünü almış bir hanımdı. Denizbank’ın sitesinde övgüyle bahsediliyordu.” söyleminde bulunan Arda Turan, “Türkiye Cumhuriyeti’nde hiç faiz almamış biri olduğumu söyledim o da beni faiz olmadığına fon getirisi olduğunu söyledi. Ben de nefsime yenik düştüm." açıklamasını yaptı.

“KENDİNİ DENİZBANK’IN STARI GİBİ GÖSTERDİ”

Futbolcu Arda Turan, savunmasında, "13 milyon 900 bin dolar verdim 6 milyon 400 bin dolar getirdi bana. Yalan söyleyemem geri kalan paradan 4 milyon kazanacağız dedi. Kendim vicdani bir adamım, deprem deyince para diyerek ısrar etmedim. Sonra 'gri listedeyiz' dedi, ona da tamam dedim. Denizbank’ın starı gibi gösterdi kendini.” İfadelerini kaydetti.

Asiye Hanımdan yanlış hiçbir şey duymadığını dile getiren Turan, “Parayı neden elinden verdiğini söyledi. Para istedim. 'Annem hasta' dedi, ben Türk örf adetlerine bağlı biriyim. Öyle deyince geçmiş olsun dedim, kapattım telefonu. Hakaret etmedim ona hiç. 7 buçuk milyon kaybetmeme rağmen hakaret etmemeye çalıştım, kendisi de buna şahitlik edecektir. 11-12 parçada para şoförüm, kardeşim, çocukluktan beri yanımda olan arkadaşlarımla teslim edildi." dedi.

"Nominal diyor, bir şeyler diyor anlamıyorum. 'Para sokmamız lazım sisteme' diyordu, aramızdaki para konusu buydu.” ifadesini kullanan Turan, fonda, deprem ve gri liste sebebiyle bir sorun olduğunu düşündüğünü ve bu durum nedeniyle hiç şüphelenmediğini ifade etti.

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’ya ulaşabileceğini söyleyen Turan, “Ancak Cumhurbaşkanına da ulaşabiliriz ama hemen her şeyde arıyor muyuz? Ben Seçil’e sordum Banka Müdürü olarak, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’ya ulaşma ihtiyacı duymadım." dedi.

"BEN PARAMI ALIRSAM YATMASIN HAPİSTE BANA NE?"

Arda Turan, savunmasının devamında, "Paraları ben teslim etmedim ancak bankada verilen paralar da var, banka dışında da verilen miktar var. Fonda ödemelerin girişe göre olduğu söylendi mesela. Muslera benden sonra girdiyse kârı benden sonra alıyor dendi bana. Denizbank’ın üst düzey yöneticilerinin yönettiği bir fon dedi bana Seçil.” ifadelerine yer verdi.

Seçil Erzan’ın kendisine, söz konusu fona, her zaman değil fırsatlar olduğunda para koyulduğunu anlattığını aktaran Arda Turan, “Ben paramı alırsam yatmasın hapiste bana ne?" ifadesini kaydetti.

Etkin pişmanlık hususunda bilgisinin bulunmadığını ileten futbolcu, etkin pişmanlık konusunda avukatı aracılığıyla daha sonra beyanda bulunacağını söyledi.

"Denizbank çok konforlu bir yer, her gittiğimde çok şükür Seçil Erzan beni odasında ağırlıyordu. Fatih hoca bizim büyüğümüzdür. Florya şubesine gittiğimizde yanımızdaydı.” sözlerini ileten Turan, Fatih Terim’le fona ilişkin danışmadığını, iyi şeyler olduğunda değil kötü şeyler olduğunda danışılacağını ifade etti.

ARDA TURAN'IN KARDEŞİ DE KONUŞTU

Duruşmaya verilen ardından, Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan konuştu. Okan Turan, "Ben şubeye gittiğimde zaman zaman Seçil hanıma, zaman zaman Asiye hanıma paraları teslim ettim. Bir defa gittiğimde de kredi sayımı için oradaydım. Seçil hanım da oradaydı. Sayım bittikten sonra parayı adama teslim ettim. Abim 4-5 kez bankaya gönderdi beni para vermek için." İfadesini kaydetti.