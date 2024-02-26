Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in damadıyla yazışmaları ortaya çıktı. 'Nasıl intihar edilir?' diye araştırma yapmış

Yasadışı yüksek karlı gizli fon kurarak aralarında ünlü isimlerinde yer aldığı çok sayıda kişiyi dolandırmaktan yargılanan bankacı Seçil Erzan davasında yeni bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Erzan’ın 17 bin 334 mesaj, fotoğraflar, videolar, notlar, ses kayıtları vb… gibi bölümlerin incelemesinin yer aldığı bilirkişi raporunda, teknik direktör Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın Erzan’a attığı, “Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın. Şimdi hocayı arıyorum” mesajları rapora yansıdı.

İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ

Öte yandan Bilirkişi raporunda Erzan’ın Google Yandex gibi arama motorlarında yaptığı aramalarda ortaya çıktı. Erzan, arama motorlarından intihar etme çeşitlerini ve Türkiye’ye suçlu iadesi olmayan ülkeleri aratmış. İsviçre suçlu iadesi, fare zehiri insanı kaç saatte öldürür, nasıl intihar edilir, kendini asma aramaları bilirkişi raporunda yer verilen bilgiler arasında.

“BOZCAADA’YA 300 BİN USD BORÇ VAR ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖDEYİM ORAYI ÜZERİNE AL”

Erzan, telefonunda Nuri Bey diye kayıtlı bir şahısla yazıştığı ardından bu mesajları sildiği tespit edildi. Geri getirilen mesajlarda Erzan’ın,“Bozcaada’ya 300 bin USD borç var Çarşamba günü ödeyim orayı üzerine al, o pisliklere kalmasın anneme orada bakarsınız” diye yazdığı görüldü.

“İNSANLAR BENİM YÜZÜMDEN BİRİKİMLERİNİ KAYBETTİ”

Erzan’ın Nuri adlı kişiye bir başka mesajında ise “Sürekli karı koca beni tehdit edip bankayı basıyorlar. Ben kötü bir şey yapmadım Nuri, iyi kötü herkes bir şeyler kazandı olanlar benim hayatıma oldu” yazdığı Nuri isimli kişinin de, “Herşeyi yüzüne gözüne bulaştırdın tek sorumlu sensin durduramadık seni” yanıtını verdiği görüldü. Yine Nuri adlı kişinin, “Seçil her şey düzelir yanlış bir şey yapma yapılan ne varsa cezasını çekersin" diye yazdığı bunun üzerine de Erzan’ın, “Çarem yok Nuri herkes beni bir kaşık suda bağar çok ağır ve adice bir şey oldu. Kendimi de mahvetti herkesi perişan ettim. İnsanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti, hayatlarını bitirdim” yanıtını veriyor.

“BENDE 1 TL YOK ŞUANDA”

Erzan’ın Tanın Yılmaz isimli bir kişiyle mesajlaşmaları da ortaya çıktı.

Erzan’ın Tanın Yılmaz adlı kişiye, “Ben senin tüm her şeyini kapatacağım söz veriyorum. Teyzemin eniştemin hatırı için bankaya gelmeyin Merve de gelmesin bugün üçten sonra ödeme yapacağım yüzde yüz emin olabilirsin. Tanın ben de 1 tl yok şu anda. Para gelse Bozcaada’nın ipotepiğini kapatıp satıcam” diye yazdığı görüldü.

“BEN SENİN GİBİ KÖPEĞİN DEĞİLİM O PARAYI BUGÜN GETİRECEKSİN”

Tanın Yılmaz ise Erzan’a yanıt olarak, “Ben senin gibi köpeğin değilim o parayı bugün getireceksin. Benim bu paraya ihtiyacım var geciken her gün yüzünden isteğimi malları yükleyemiyorum bu kayıpları da ödeyeceksin, sakın bir hata yapayım deme. Bu akşam o parayı getiriyorsun” dediği kayıtlarda yer alıyor.

“SENİN İPİNİ ÇEKERİM KÖYLÜ KURNAZI FONCU”

Telefonda Merve Özer Yılmaz isimli kişiyle yaptığı görüşmelerin de kayıtlarına göre, Yılmaz’ın "Bugün bizden çaldıklarından geri ödeme yapmaya başlamazsan yarın show başlasın. Bizden kendi fakfuk fonuna borç aldığın krediyi hemen kapatıyorsun. Sana çocuğumuzun geleceği için emanet edilen her kuruşu kurduğun sahte fona bizden habersiz tranfer edip yok etme hakkını kim verdi. Herkesi arayıp o küçük beyninle herkese ayrı algı operasyonu çekersen senin ipini ben çekerim, köylü kurnazı foncu” şeklinde mesajlar da yer alıyor.