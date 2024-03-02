Arda Turan Seçil Erzan'ın ismini duyunca deliye döndü. Taraftarlara küfürler savurdu üstlerine yürüdü

Trendyol 1. Lig’in 25. Haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya geldi.

Bodrum Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 1-0 kazanırken çıkan olaylar maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 44. Dakikası oynandığı sırada Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir bir pozisyon sonrası faul bekledi.

Hakemin devam kararı sonrası çılgına dönen İsmet Taşdemir yoğun itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

İsmet Taşdemir’in kırmızı kartı sonrası 2 takım arasında ortam bir anda gerilirken Bodrumlu taraftarlar Arda Turan’a ve Eyüpsporlu futbolculara yabancı madde fırlatmaya başladı.

Yüzüne isabet eden madde nedeniyle zor anlar yaşayan Uğur Demirok ambulansla sahadan alınarak hastaneye götürüldü.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ise taraftarların kendisine madde fırlatırken Seçil Erzan diye bağırması üzerine deliye dönerek tribünlere koştu.

Taraftarlara küfürler savurarak kenara gelen Arda Turan tribünlerle kısa süreli bir arbede yaşarken araya giren antrenörler sayesinde olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yaşanan olayların ardından Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti. Öztürk ve Özkaya kol kola girerek tribünlerin önüne gidip taraftarları sakinleştirdi ve maç 15 dakika sonra devam etti.