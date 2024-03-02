Arda Turan Seçil Erzan'ın ismini duyunca deliye döndü. Taraftarlara küfürler savurdu üstlerine yürüdü

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan Seçil Erzan'ın ismini duyunca deliye döndü. Taraftarlara küfürler savurdu üstlerine yürüdü
Bodrumsporlu taraftarların kendisine Seçil Erzan diye bağırması üzerine sinirlenen Ardan Turan tribünlere doğru koşarak taraftarlarla arbede yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 25. Haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya geldi.

Bodrum Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 1-0 kazanırken çıkan olaylar maça damga vurdu.

aw153724-04.jpg

Karşılaşmanın 44. Dakikası oynandığı sırada Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir bir pozisyon sonrası faul bekledi.

Hakemin devam kararı sonrası çılgına dönen İsmet Taşdemir yoğun itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

aw153694-04.jpg

İsmet Taşdemir’in kırmızı kartı sonrası 2 takım arasında ortam bir anda gerilirken Bodrumlu taraftarlar Arda Turan’a ve Eyüpsporlu futbolculara yabancı madde fırlatmaya başladı.

Yüzüne isabet eden madde nedeniyle zor anlar yaşayan Uğur Demirok ambulansla sahadan alınarak hastaneye götürüldü.

640xauto.webp

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ise taraftarların kendisine madde fırlatırken Seçil Erzan diye bağırması üzerine deliye dönerek tribünlere koştu.

Taraftarlara küfürler savurarak kenara gelen Arda Turan tribünlerle kısa süreli bir arbede yaşarken araya giren antrenörler sayesinde olay yerinden uzaklaştırıldı.

18529790-728xauto.webp

Yaşanan olayların ardından Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti. Öztürk ve Özkaya kol kola girerek tribünlerin önüne gidip taraftarları sakinleştirdi ve maç 15 dakika sonra devam etti.

İlgili Haberler
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan hırsızlık skandalı. Mavi takım oyuncuları atış sembollerini çalıp gizlice adaya götürdü
Fenerbahçe'nin yıldızı Pendikspor maçında yok! İsmail Kartal kara kara düşünüyor
İsmail Kartal bitiş düdüğüyle kale arkasına koştu. Yaptığı hareketle taraftarı coşturdu
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki 'hodri meydan' diyerek açıkladı. Galatasaray ne cevap verecek?
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin nasıl kazandığını açıkladı
Hakeme bağırdı diskalifiye edildi
Hakeme bağırdı diskalifiye edildi
Cengiz Ünder Hatayspor maçında yine sazı eline aldı. 9. golü geldi kariyer rekoru yakın
A Milli Takım İtalya'ya 6-0 yenildi
TFF Süper Lig'in yeni yayıncısını açıkladı
Liverpool'u Darwin Nunez 90+9'da kurtardı
Liverpool'u Darwin Nunez 90+9'da kurtardı
Kerem Yavaş: Uğur Demirok'un retina ya da korneasında bir yırtık var
Kerem Yavaş: Uğur Demirok'un retina ya da korneasında bir yırtık var
4 kırmızı kartın çıktığı olaylı maç Eyüpspor'un
Son Haberler
Fenerbahçe'den muhteşem seri. İstatistikleri alt üst ettiler Spor
Fenerbahçe'den muhteşem seri. İstatistikleri alt üst ettiler
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü Yaşam
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan hırsızlık skandalı. Mavi takım oyuncuları atış sembollerini çalıp gizlice adaya götürdü Spor
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan hırsızlık skandalı. Mavi takım oyuncuları atış sembollerini çalıp gizlice adaya götürdü
Ambulansta hasta yokken çakar kullanan ambulans şoförüne ceza Video
Ambulansta hasta yokken çakar kullanan ambulans şoförüne ceza
Fenerbahçe'nin yıldızı Pendikspor maçında yok! İsmail Kartal kara kara düşünüyor Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı Pendikspor maçında yok! İsmail Kartal kara kara düşünüyor
Madem ki “Bu dünya etme bulma dünyası…” Yazarlar
Madem ki “Bu dünya etme bulma dünyası…”
Laik cumhuriyetimizi 100 yıldır yıkamadılar Yazarlar
Laik cumhuriyetimizi 100 yıldır yıkamadılar