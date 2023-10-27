Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAN 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü 31 Ekim Salı günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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