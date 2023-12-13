Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde kadro değişiyor. Yeni başroller belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisine Azeri iş adamı Emiraslan Gardaşov karakteriyle dahil olan Ozan Akbaba’nın partneri de belli oldu.

Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca ile “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde yer almıştı. Akbaba’ya partner geliyor.

Dizinin yeni oyuncularından olacak olan Serenay Aktaş, dizinin ekibine “Gülcan Barka” rolüyle dahil olacak.

DİZİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Bazı internet sitelerinde ise dizinin final yapacağı iddia edilirken, dizinin 2024 yılında da ekranda olacağı öğrenildi.