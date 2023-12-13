Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde kadro değişiyor. Yeni başroller belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde kadro değişiyor. Yeni başroller belli oldu
ATV ekranlarında yayımlanan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde kadro değişiyor. Yeni başroller belli oldu. Hangi oyuncular ayrıldı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisine Azeri iş adamı Emiraslan Gardaşov karakteriyle dahil olan Ozan Akbaba’nın partneri de belli oldu.

Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca ile “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde yer almıştı. Akbaba’ya partner geliyor.

Dizinin yeni oyuncularından olacak olan Serenay Aktaş, dizinin ekibine “Gülcan Barka” rolüyle dahil olacak.

DİZİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Bazı internet sitelerinde ise dizinin final yapacağı iddia edilirken, dizinin 2024 yılında da ekranda olacağı öğrenildi.

1749565.jpg

İlgili Haberler
Ben Bu Cihana Sığmazam’a flaş transfer. Yuvaya geri döndü
Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?
Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?
Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon fragman yayınlandı mı?
Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon fragman yayınlandı mı?
Oktay Kaynarca telefon numarası izinsiz verilince küplere bindi! Görgü kurallarını sıraladı
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine 2 dev isim
Son Haberler
Evinde elektrik akımına kapılıp öldü Gündem
Evinde elektrik akımına kapılıp öldü
Öğrenciler şakalaştı veliler kavga etti Gündem
Öğrenciler şakalaştı veliler kavga etti
Ankara'da sokak köpeklerinin toplanmasına eylem Gündem
Ankara'da sokak köpeklerinin toplanmasına eylem
Kadının boğazını sıkıp uçurumdan atmaya çalıştı. Rus kadın saldırı anını kaydetmiş Gündem
Kadının boğazını sıkıp uçurumdan atmaya çalıştı. Rus kadın saldırı anını kaydetmiş
Hamsi buğulama nasıl yapılır? Hamsi buğulama tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Hamsi buğulama nasıl yapılır? Hamsi buğulama tarifi için malzemeler neler?
Koliyle içecek çaldı. Kameraya yakalandı Gündem
Koliyle içecek çaldı. Kameraya yakalandı
15 yaşındaki çocuk işçiden kötü haber geldi. Sobaya dökülen tiner parladı ağır yaralandı Gündem
15 yaşındaki çocuk işçiden kötü haber geldi. Sobaya dökülen tiner parladı ağır yaralandı