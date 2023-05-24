Ben Bu Cihana Sığmazam'a iki önemli oyuncu daha veda ediyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başarılı oyuncuları Eren Vurdem'in canlandırdığı Azamet ve Aslı Melisa Uzun'un hayat verdiği Melike, diziden ayrılıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'a iki önemli oyuncu daha veda ediyor

Editör: Özlem KIRAL

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da iki veda birden yaşanacak.

ben-bu-cihana-sipmazam-dizisi-kim-ayrildi.jpg

KADRODAN AYRILDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güzel Adamlar Medya imzalı dizide sezon finaline doğru yeni ayrılıklar yaşanacak. Henüz yeni sezon duyurusu yapılmayan dizide Eren Vurdem'in canlandırdığı Azamet ve Aslı Melisa Uzun'un hayat verdiği Melike, kadrodan ayrılıyor. Dizinin 32. bölümünde Orhan'ın öldüğünü öğrenen Tatavlalı, suçu Cezayir'in üzerine atar. Orhan'ın ölümü Melike ve Azamet'i zor duruma düşürür. Karı koca hayatlarıyla ilgili geri dönüşü olmayan karar alırlar.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Lidya Özdemiroğlu Mehmet Turgut'la görüntülendi. AVM'de panik anları Magazin
Lidya Özdemiroğlu Mehmet Turgut'la görüntülendi. AVM'de panik anları
Neden baktın kavgasında dövülerek öldürüldü Güncel
Neden baktın kavgasında dövülerek öldürüldü
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşmelilerle buluştu Güncel
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşmelilerle buluştu
İstanbul'da PKK propagandası operasyonu: 13 gözaltı Güncel
İstanbul'da PKK propagandası operasyonu: 13 gözaltı
Ünlü gazeteci Galatasaray'ın transfer detayını paylaştı Spor
Ünlü gazeteci Galatasaray'ın transfer detayını paylaştı
Karnabahar kalp hastalıklarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Karnabahar kalp hastalıklarına iyi geliyor
24 Mayıs Çarşamba TV yayın akışında ne var? 24 Mayıs Çarşamba bugün hangi diziler var? Keşfet
24 Mayıs Çarşamba TV yayın akışında ne var? 24 Mayıs Çarşamba bugün hangi diziler var?