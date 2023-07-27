Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine 2 dev isim

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin seyircileri yeni sezonu merakla bekliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca‘nın imza attığı dizinin yeni sezonuna 2 dev isim katılacak. Diziye Cezayir’in teyzesi Hafize ve yeğenlerinin dahil olacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Hafize teyze rolü için Ayşenil Şamlıoğlu ile el sıkışıldı.

TV dünyasının usta yönetmeni Mustafa Şevki Doğan‘ın yönettiği “Ben Bu Cihana Sığmazam"a bir usta oyuncu daha katıldı. Zeynep Eronat, dizide “Cemile” rolüne hayat verecek.