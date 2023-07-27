Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine 2 dev isim

atv'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Dizinin yeni sezonuna 2 dev isim katılacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine 2 dev isim

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin seyircileri yeni sezonu merakla bekliyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca‘nın imza attığı dizinin yeni sezonuna 2 dev isim katılacak. Diziye Cezayir’in teyzesi Hafize ve yeğenlerinin dahil olacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Hafize teyze rolü için Ayşenil Şamlıoğlu ile el sıkışıldı.

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TV dünyasının usta yönetmeni Mustafa Şevki Doğan‘ın yönettiği “Ben Bu Cihana Sığmazam"a bir usta oyuncu daha katıldı. Zeynep Eronat, dizide “Cemile” rolüne hayat verecek.

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