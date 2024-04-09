Ben Bu Cihana Sığmazam’a sürpriz transfer

2. sezonu yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı Atv’de ekrana geliyor. Mustafa Şevki Doğan’ın yönetmenliğini üstlendiği, Gökhan Horzum’un ise senaristliğini yaptığı dizinin üçüncü sezonunun olup olmayacağı ise henüz belli olmadı.

Gelecek sezon olup olmayacağı belirsizliğini korurken dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncu daha katılıyor.

Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Cezayir Türk’ün yaşadıklarını anlatan dizinin kadrosuna Murat Han dahil oldu. Ünlü oyuncunun dizide “Tura” karakterini canlandıracağı ve Cezayir’in yeni düşmanı olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Murat Han, son olarak TRT’nin Selahaddin Eyyubi adlı dizisinde oynamıştı.