Oktay Kaynarca'nın kızı eski başbakanın yeğeni çıktı. Ben Bu Cihana Sığmazam'da Suna’yı canlandırıyor 

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ bu akşam atv’de izleyicisiyle buluşuyor.

Dizi Oktay Kaynarca’nın yanı sıra Pelin Akil, Ebru Özkan, Işıl Yücesoy, Ali Seçkiner Alıcı, Gülenay Kalkan, Eren Vurdem ve Hakan Karahan’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin dikkat çeken bir isim de genç oyuncu Mina Derman oldu.

Oktay Kaynarca’nın dizideki kızı Suna’ya hayat veren Derman eski başbakan Mesut Yılmaz’ın yeğeni Siret Derman’ın kızı olduğu ortaya çıktı.

3 YIL ÖNCE UÇAKTA KEŞFEDİLMİŞ

Mina Derman 2019 yılında usta oyuncu ve eğitmen Arif Pişkin’in eşi Gülistan Pişkin ile uçakta yan yana koltuklarda oturunca keşfedilmiş… Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2002 doğumlu olan Mina Derman, Bir Annenin Günahı dizisiyle dikkatleri üzerinde çekmişti.

