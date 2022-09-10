Oktay Kaynarca'nın 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine bomba gibi bir isim katıldı

Oktay Kaynarca'nın başrol oynayacağı Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni bir oyuncu dahil oldu. tv100'ün haberine göre yeni dizisi yeni sezonda fırtınalar estirecek.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Güzel Adamlar Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin şu günlerde 3. bölümü çekiliyor. Yeni bir değişiklik olmazsa 20 Eylül’de yayınlanması planlanan dizinin ekibine çok başarılı bir oyuncu katıldı.

SON OLARAK ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Burak Altay, “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ekibine katıldı. Ünlü oyuncu, Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş’ın kaleme aldığı, Onur Tan’ın ise yönettiği dizide Habib rolüne hayat verecek.