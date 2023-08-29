Ben Bu Cihana Sığmazan 2. sezon ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazan 2. sezon fragman yayınlandı mı?

Geçtiğimiz ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazan dizisi 2. sezonunda yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazan 2. sezon ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazan 2. sezon fragman yayınlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazan 2. sezon ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazan 2. sezon fragman yayınlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazan dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazan dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazan 2. sezon ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazan 2. sezon fragman yayınlandı mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAN 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonun ilk fragmanı 'Yakında ATV'de' notuyla paylaşıldı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmazken; 2. sezonun eylül ayının ortasında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni sezonu ile ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni sezonunda senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alacak. Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonun ilk tanıtımı yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da; ekip, Karadeniz'e 'Merhaba' diyor.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir.

Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur. Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır.

Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşar. Yaşadığı stres Firuze'ye fazla gelmeye başlar. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar alır. Firuze'nin bu kararına sürpriz biri de eşlik eder.

Leyla yıllardır kurduğu hayalini Cezayir'e söyler. Cezayir, geçen tüm zor zamanlara rağmen yanında duran Leyla'nın hayalini gerçekleştirmeye karar verir.

Dumrul, Cezayir'i neden öldürmez? Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirebilecek mi? Cezayir'in Tatavlalı ve Dumrul'a karşı planı işleyecek mi? Firuze'nin aldığı karar nedir? Leyla'nın hayali gerçek olacak mı?

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