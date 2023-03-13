Guardiola'nın gözü Ben Chilwell'de. Manchester City bombayı patlatıyor

Joao Cancelo'nun Bayern Münih'e gidişinin ardından Manchester City, gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yapmaya başladı.

Chelsea'ya sezon başı transfer olan ve takımın önemli parçası haline gelen Ben Chilwell'i Pep Guardiola, kadroda görmek istiyor.

The Athletic'in haberine göre; Manchester City, Chelsea'nin beki Ben Chilwell için yaz transfer döneminde bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Chilwell, sakatlıktan döndükten sonra olağanüstü bir performans gösterdi ve hafta sonu eski kulübü Leicester City'ye gol atmıştı.