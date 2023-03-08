Benfica Club Brugge'yi beşledi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica, evinde Club Brugge'yi ağırladı.
İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Benfica, evinde Club Brugge'ye fark attı.
Ev sahibi ekip, mücadeleyi 5-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada R. Silva, 45+2 ve 57'de Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti.
Club Brugge'nin tek golü 87. dakikada B. Meijer'den geldi.
Bu karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti.