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Benfica Club Brugge'yi beşledi

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Club Brugge mücadele etti.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 00:50
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Benfica Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Benfica Club Brugge'yi beşledi
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica, evinde Club Brugge'yi ağırladı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Benfica, evinde Club Brugge'ye fark attı.

Ev sahibi ekip, mücadeleyi 5-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada R. Silva, 45+2 ve 57'de Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti.

Club Brugge'nin tek golü 87. dakikada B. Meijer'den geldi.

Bu karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti.

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