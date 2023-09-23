Bengü iddialara cevap verdi. Eşinin hamlesi kafa karıştırdı

Selim Selimoğlu'nun 5 yıl önce evlendiği Bengü'yü Instagram'dan takipten çıkarması çiftin evliliğinde kriz olduğu iddiasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili sessiz kalan Bengü, ayrılık iddiasını yalanladı.

Bengü iddialara cevap verdi. Eşinin hamlesi kafa karıştırdı

Son konserinde Ağla Kalbim şarkısını binlerce kişiden duyunca gözyaşlarına boğulan Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu ve zor günler geçirdiği iddia edildi.

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Selim Selimoğlu'nun da 5 yıllık eşini takipten çıkarması iddiayı güçlendirirken Bengü'den beklenen paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından eşini paylaşan şarkıcı, evliliğinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.

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EŞİNİ PAYLAŞTI

Perşembe günü Ankara'da verdiği konserde binlerce kişinin Ağla Kalbim şarkısını söylemesiyle gözyaşlarına hakim olamayan Bengü'nün evliliğindeki sorunlardan dolayı üzgün olduğu ileri sürüldü.

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Konsere gitmeden önce eşini ziyaret eden Bengü, o anları kalp ve nazar boncuk emojisiyle Instagram hesabından yayınlayarak "'Beni görmeden konsere gitme' dedi" ifadesini kullandı. Bengü daha sonra eşinin çalışma masasında yer alan aile fotoğraflarını paylaştı.

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