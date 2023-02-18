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Bengü'den depreme dair çarpıcı satırlar. Sen uyanma Zeynep

Şarkıcı Bengü, Instagram hesabı üzerinden kızı Zeynep'in fotoğrafını paylaştı ve bir çocuğun gözünden deprem felaketinin neler hissettirdiğini satırlara döktü.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 00:34
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Kahramanmaraş merkezli depreme dair Bengüden çarpıcı bir paylaşım geldi

Bengü'den depreme dair çarpıcı satırlar. Sen uyanma Zeynep
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Selim Selimoğlu ile olan evliliğinden Zeynep ve Selim adında iki çocuğu bulunan Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı depreme dair paylaşımla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Kısa bir süre önce anaokuluna verdiği kızı Zeynep'in her anında onunda olmaya çalışan ve sosyal medya paylaşımlarıyla da 3 yaşındaki kızının üzerine ne kadar titrediğini gösteren şarkıcı Bengü, bu defa Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerinde yarattığı tahribatı gösteren bir paylaşımda bulundu.

"KÖTÜ BİR RÜYA"

Kızını uyurken fotoğraflayan ve o kareyi de Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Bengü, yaşananların 'kötü bir rüya' olmasını istediğini belirten bir not düşerek takipçilerini gözyaşlarına boğdu. 

Yaşadığımız gerçekliği kötü bir rüya olarak tanımlayan ve depremin çocuklara olan etkisini paylaşımına taşıyan Bengü şu ifadelere yer verdi:

“Kumların içinde oyuncaklar kaldı anne… Sen uyanma Zeynep; bu kötü bir rüya"

Bengü'nün yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, şarkıcının depremzede takipçilerinden de çocuklarının çok fazla etkilendiğini belirten paylaşımlar geldi.

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