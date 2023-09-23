Bengü’nün eşinden kafa karıştıran hareket! ‘Boşanıyorlar’ yorumları geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve 2 çocuk dünyaya getirmişti. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden Bengü'nün evliliğinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Selimoğlu'nun Bengü'yü Instagram'dan silmesi de iddiayı güçlendirdi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Perşembe günü Ankara'da verdiği konserde binlerce kişinin Ağla Kalbim şarkısını söylemesiyle gözyaşlarına hakim olamayan Bengü'nün evliliğindeki sorunlardan dolayı üzgün olduğu iddia edildi.

Evliliklerinde kriz olduğu konuşulan çiftten Selim Selimoğlu'nun Instagram'da eşini takipten çıkması da kafa dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, sevenlerinin gözünden kaçmazken “Bengü'nün neden ağladığı belli oldu”, “Neden eşi takip etmiyor sosyal medyada?” yorumları yapıldı. Eşini takip etmeye devam eden Bengü'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Bengü, dillere pelesenk olan Ağla Kalbim isimli şarkısının binlerce kişi tarafından söylendiğini duyunca gözyaşlarına boğulmuştu.