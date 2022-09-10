Deniz Arcak üniversiteyi 24 yılda bitirmiş! “Benim geri zekalı olduğumu düşünmüşler”

Müzik dünyasında 'Vurur', 'Eyvallah' ve 'Kıpır Kıpır' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Deniz Arcak, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programında özel hayatına daie bilinmeyenleri anlattı.

"GERİ ZEKÂLI OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜŞLER"

Çocukken yaşadığı ilginç olayı anlatan Arcak, şöyle konuştu: “Ben okuma yazmayı öğrenemeyince geri zekâlı olduğumu düşünmüşler. Tam da emin olamayınca Ankara’da Atalay Yörükoğlu diye çok meşhur bir psikiyatriste götürüyorlar. Diyor ki ‘Bu Hiperaktivite Bozukluğu’. O zamanlar disleksinin tanımı yok. Benim okuma yazmam hâlâ yok. ‘Okulunu değiştirin’ deniyor. Başka bir okula alıyorlar beni 3'üncü sınıfta. Oraya da okuma yazmam olmadığı için zekâ testi ile alıyorlar”

Eğitim hayatı boyunca zorlandığını ifade eden Arcak sözlerine şöyle devam etti: "Lise 1’deyken dokuz dersten kaldım. Ablam Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi’nden üçüncülük ile mezun oldu. Üniversiteyi 24 yılda bitirdim. Aflarla"