10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Deniz Arcak üniversiteyi 24 yılda bitirmiş! “Benim geri zekalı olduğumu düşünmüşler”

Deniz Arcak üniversiteyi 24 yılda bitirmiş! “Benim geri zekalı olduğumu düşünmüşler”

Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk olan şarkıcı Deniz Arcak, küçük yaşlarda kendisine hiperaktivite teşhisi konduğunu belirterek, üniversiteyi de 24 senede bitirebildiğini söyledi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 16:59
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:00
Takip Et

“Benim geri zekalı olduğumu düşünmüşler” Deniz Arcak: Üniversiteyi 24 yılda bitirdim!

Deniz Arcak üniversiteyi 24 yılda bitirmiş! “Benim geri zekalı olduğumu düşünmüşler”
+
Aa
-

Müzik dünyasında 'Vurur', 'Eyvallah' ve 'Kıpır Kıpır' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Deniz Arcak, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programında özel hayatına daie bilinmeyenleri anlattı.

"GERİ ZEKÂLI OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜŞLER"

Çocukken yaşadığı ilginç olayı anlatan Arcak, şöyle konuştu:  “Ben okuma yazmayı öğrenemeyince geri zekâlı olduğumu düşünmüşler. Tam da emin olamayınca Ankara’da Atalay Yörükoğlu diye çok meşhur bir psikiyatriste götürüyorlar. Diyor ki ‘Bu Hiperaktivite Bozukluğu’. O zamanlar disleksinin tanımı yok. Benim okuma yazmam hâlâ yok. ‘Okulunu değiştirin’ deniyor. Başka bir okula alıyorlar beni 3'üncü sınıfta. Oraya da okuma yazmam olmadığı için zekâ testi ile alıyorlar”

Eğitim hayatı boyunca zorlandığını ifade eden Arcak sözlerine şöyle devam etti: "Lise 1’deyken dokuz dersten kaldım. Ablam Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi’nden üçüncülük ile mezun oldu. Üniversiteyi 24 yılda bitirdim. Aflarla"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
1
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
2
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
3
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
4
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
5
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
6
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
7
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Genç kadın öğretmenevinde intihar etti
﻿Genç kadın öğretmenevinde intihar etti
﻿Genç kadın öğretmenevinde intihar etti
﻿ABD’den Rus petrolü için tehdit gibi açıklama: “Tavan fiyatı ihlal edenlere soruşturma açacağız”
﻿ABD’den Rus petrolü için tehdit gibi açıklama: “Tavan fiyatı ihlal edenlere soruşturma açacağız”
﻿ABD’den Rus petrolü için tehdit gibi açıklama: “Tavan fiyatı ihlal edenlere soruşturma açacağız”
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Mehmetçik dağlarda PKK peşinde
﻿Mehmetçik dağlarda PKK peşinde
﻿Mehmetçik dağlarda PKK peşinde
﻿16 aylık bebek balkondan düştü
﻿16 aylık bebek balkondan düştü
﻿16 aylık bebek balkondan düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.