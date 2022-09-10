Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarına kavuştu

2014 yılında yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği Deliha filminin başrolünü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç, çekimler sırasında tanışıp arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürdü.
Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıl süren büyük aşklarını 2020 yılında pandemi sebebiyle sakin bir evlilikle taçlandırdı.
Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın dün anne olduğu açıklandı.
Özay ve Barış Arduç anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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