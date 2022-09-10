Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi! Bu akşam düğün var

İki yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy dün nikah kıydı, bugün de düğün yapacak.
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy dün akşam aile arasında kıyılan sade nikahla evlendi.
Nikah ünlü çiftin evlerinin bahçesinde kıyıldı.
Gündüz evde önce dini nikah yapıldı.
Çift bugün Polonezköy’de düğün yapacak.
Nikahta Berk Oktay’ın smokinini İlknur Şeref dikti.
Yıldız Çağrı Atiksoy’un kıyafeti ise Haleia imzalı...
Yıldız Çağrı Atiksoy’un şahitliğini Pelin Toksal ile Yeşim Yağız yaptı.
Berk Oktay’ın nikah şahitliğini Ahmet Koraltürk, Berrak Araz Çayan ve Burç Kümbetlioğlu yaptı.
İşte nikahtan diğer kareler...