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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi! Bu akşam düğün var

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy dün nikah masasına oturdu. Oyuncu çift bugün Polonezköy’de düğün yapacak. 

Galeri Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 10:04
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 10:15
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İki yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy dün nikah kıydı, bugün de düğün yapacak.

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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy dün akşam aile arasında kıyılan sade nikahla evlendi.

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Nikah ünlü çiftin evlerinin bahçesinde kıyıldı.

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Gündüz evde önce dini nikah yapıldı.

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Çift bugün Polonezköy’de düğün yapacak.

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Nikahta Berk Oktay’ın smokinini İlknur Şeref dikti.

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Yıldız Çağrı Atiksoy’un kıyafeti ise Haleia imzalı...

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Yıldız Çağrı Atiksoy’un şahitliğini Pelin Toksal ile Yeşim Yağız yaptı.

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Berk Oktay’ın nikah şahitliğini Ahmet Koraltürk, Berrak Araz Çayan ve Burç Kümbetlioğlu yaptı.

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İşte nikahtan diğer kareler...

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