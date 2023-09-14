Benim Güzel Ailem 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinde başrolleri Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu gibi isimler paylaşıyor. Peki, Benim Güzel Ailem 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

Benim Güzel Ailem 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

Erdal Özyağcılar, Seray Gözler ve Onur Buldu’nun başrollerinde yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Benim Güzel Ailem 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar.

BENİM GÜZEL AİLEM 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 kanalında yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümü 20 Eylül Çarşamba saat 20:00’da TRT1 ekranlarında.

maxresdefault.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı Sağlık
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü Spor
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü
Bambaşka Biri 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri ne zaman başlıyor? Keşfet
Bambaşka Biri 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri ne zaman başlıyor?
ABD'li dağcı mide mahsur kaldığı mağaraya yeniden girmek istiyor Dünya
ABD'li dağcı mide mahsur kaldığı mağaraya yeniden girmek istiyor
Antalya’da scooter kazası Yaşam
Antalya’da scooter kazası
Binlercesi aynı anda öldü. Aydınlılar korku içerisinde. Bukalemun gibi renk değiştirdiler Güncel
Binlercesi aynı anda öldü. Aydınlılar korku içerisinde. Bukalemun gibi renk değiştirdiler