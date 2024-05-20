Ayhan Bora Kaplan davasında tutuklananlardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık soruşturmasında tutuklananlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat’ında olduğunu öne sürerek, Kubat’ın gizli tanık Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandığını ifade etti.

Eski MHP Ankara İl yöneticisi olan Kubat, 2022 yılında Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olmuştu.

İşte Uludağ’ın sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşım,

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube'de görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Açılan dava kapsamında, Kaplan'ın sağ kolu olduğu ifade edilen gizli tanık Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrası soruşturma başlatılmış, elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçan Sertçelik,sosyal medya platformu YouTube'da belirttiği iddialarında, kendisinin ifadesinde geçirilmek istenilen isimleri tek tek açıklamıştı.

Sertçelik’in saydığı isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğunu öne sürmüştü

Sertçelik'in yaptığı skandal açıklamalar sonrası başlatılan soruşturmada, Ankara Emniyeti'nde açığa alınan ve evlerinde arama gerçekleştirilen emniyet görevlilerinin ifadeye çağrılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulunmuştu.

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialara ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildiği ve bu kararın icra edildiği belirtilerek, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü ifade edilmişti.

AYHAN BORA KAPLAN’I YAKALAYAN POLİS MÜDÜRLERİ TUTUKLANDI

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı’ndaki işlemlerinden sonra tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında 2 emniyet müdürü ve 1 komiserin bulunduğu 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.