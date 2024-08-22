'Benim oyum bunun oyuyla bir mi şimdi?' Ekonomiye isyan eden vatandaşa 'iki işte çalış' yanıtı geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Benim oyum bunun oyuyla bir mi şimdi?' Ekonomiye isyan eden vatandaşa 'iki işte çalış' yanıtı geldi

Sokak röportajında iki Karadenizli vatandaşın atışması sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlardan birisi ekonomik kriz ve hayat pahalılığından şikayet edip erken seçim talebinde bulunurken diğeri de İsrail'i görmüyor musun? Ne erken seçimi diye yanıt verdi.

Vatandaşların dertlerini anlatabildiği bir mecra haline gelen sokak röportajları gündem olmaya devam ediyor.

Sokak röportajları bu kez de iki farklı görüşe sahip Karadenizli vatandaş arasında tartışmaya sahne oldu.

Erken seçim olsun mu? sorusunun yöneltildiği vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Kendisine yöneltilen Erken seçim olsun mu? sorusuna bir vatandaş, "Niye olsun ya? Görmüyor musun İsrail'i vura vura geliyor" derken bu duruma tepki gösteren diğer vatandaş ise "İsrail ile ne alakası var? Yarın seçim olsun. Emekli maaşı 12.500 lira, ev kirası 17 bin lira" cevabını verdi.

Tartışmanın alevlenmesiyle araya giren muhabir ise zor anlar yaşadı.

İki Karadenizli arasında geçen tartışmada şu ifadeler yer aldı.

• Ne erken seçimi ya? İsrail’i görmüyor musun?

+ İsrail’le ne alakası var şimdi? Ekonomiyi görmüyor musun?

• Ekonomide ne varmış? Git, iki işte çalış.

+ Sabah çalışıyorum zaten, gece de mi çalışayım? Benim bununla oyum bir mi şimdi?

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