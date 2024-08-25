Benzema ters köşe yaptı

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Benzema ters köşe yaptı

Suudi Arabistan'da umduğunu bulamayan, sık sık Avrupa'ya dönmek istediğini dile getiren dünya yıldızı Karim Benzema şaşırtan bir karara imza attı.

14 yıllık Real Madrid kariyerinin ardından geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, Suudi Arabistan'da umduğunu bulamamıştı. Sık sık Avrupa'ya dönme isteğini dile getiren Fransız yıldız bu kez şaşırtan bir karara imza attı.

36 yaşındaki yıldız golcü, futbol kariyerinden sonra Suudi Arabistan'da yaşamaya devam edeceğini duyurdu.

Karim Benzema, "Kariyerimden sonra Suudi Arabistan'da yaşamaya devam edeceğim. Burada birçok proje var, hatta futbol için bile. Bir gün Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını kim düşünebilirdi?" dedi.

Al Ittihad ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Karim Benzema, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 30 maçta 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

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