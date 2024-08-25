Arda Turan'dan Trabzonspor maçı öncesi özel istek

Kaynak: AA
Arda Turan'dan Trabzonspor maçı öncesi özel istek

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul'da yapacakları Trabzonspor maçında tribünlerin dolu olmasını isteyerek taraftara çağrıda bulundu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor galibiyetini değerlendiren Arda Turan, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor müsabakasını da dolu tribünler önünde oynamak istediklerini vurguladı.

Trabzonspor'un Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olduğunu belirten Turan, "İşimizin zorluğunu biliyoruz. Trabzonspor'a gerekli saygıyı gösterip kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Başlarında çok sevdiğim büyüğüm, bizde emeği olan sevgili Abdullah Avcı hocam var. Onunla karşılaşmak da benim için gurur verici olacak. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi halimizle oynamaya çalışacağız. Bütün gençleri, çocukları, kadınları, Trabzonspor maçına bekliyorum. Dolu bir stadyumda güzel futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas deplasmanında takımının oynadığı oyundan memnun kaldığını da dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Kendi oyun stilimizden vazgeçmedik. Topa sahip olmayı istedik. Reaksiyona ve temasa hazırdık. Daha iyi bir zeminde oynamak isterdik. Zemine rağmen oyunun iki tarafını da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çözümler ürettik, daha çok gol pozisyonuna girdik. Oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. İlk günden beri söylediğim gibi haddimizi bilerek devam edeceğiz. Bizim ilk hedefimiz ligde kalabilmek. İyi oyun oynamaya, lige renk katmaya çalışıyoruz."

İlgili Haberler
Chelsea yarım düzine gol attı
Chelsea yarım düzine gol attı
Almanya Kenan'ı konuşuyor. Harika performans
Benzema ters köşe yaptı
Torreira'ya sürpriz talip
Torreira'ya sürpriz talip
Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Sacha Boey şov yaptı. İlki başardı Spor
Sacha Boey şov yaptı. İlki başardı
Parkta oturan küçük çocukları videoya çektiler. Sığınmacılar Kanada’nın da başına bela oldu Gündem
Parkta oturan küçük çocukları videoya çektiler. Sığınmacılar Kanada’nın da başına bela oldu
Telegram'ın kurucusu tatil için gittiği Fransa'da gözaltına alındı Dünya
Telegram'ın kurucusu tatil için gittiği Fransa'da gözaltına alındı
Hasan Arat Kocatepe'yi salladı Spor
Hasan Arat Kocatepe'yi salladı
Böyle skandal görülmedi. Şampiyonluk kupası kayboldu her yerde aranıyor Spor
Böyle skandal görülmedi. Şampiyonluk kupası kayboldu her yerde aranıyor
Chelsea yarım düzine gol attı Spor
Chelsea yarım düzine gol attı
Beşar Esad Türkiye ile müzakere için şartını açıkladı Gündem
Beşar Esad Türkiye ile müzakere için şartını açıkladı