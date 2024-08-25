Almanya Kenan'ı konuşuyor. Harika performans

Almanya Bundesliga 2’nin 3. haftasında heyecan verici bir mücadele yaşandı. Schalke, deplasmanda Magdeburg ile karşılaştı ve maç 2-2 sona erdi. Mücadeleye milli futbolcu Kenan Karaman'ın performansı damga vurdu.

8. dakikada Sylla'nın golüne asist yapan Kenan Karaman, 76. dakika fileleri havalandırıp takımına 1 puanı getirdi. Ev sahibi Magdenburg'un sayıları 39. dakikada Mathisen ve 45+2. dakikada Kars'tan geldi.

Kenan Karaman 90 dakika sahada kalırken Mehmet Aydın ise 80. dakikada yerini Taylan Bulut'a bıraktı.

Schalke gelecek hafta Köln ile karşılaşacak. Magdeburg ise Nürnberg'e konuk olacak.