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Benzeri olaylar ABD’de yaşanıyor. Ankara’da bir şahıs ilkokuldaki 20 kişiyi rehin aldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir ilkokulda sinir krizi geçiren şahıs, 20 öğretmen ve öğrenciyi rehin aldı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 22:45
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Benzeri olaylar ABD’de yaşanıyor. Ankara’da bir şahıs ilkokuldaki 20 kişiyi rehin aldı

Benzeri olaylar ABD’de yaşanıyor. Ankara’da bir şahıs ilkokuldaki 20 kişiyi rehin aldı
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İHA'nın haberine göre; olay, Turhan Dökmeci İlkokulu’nda 13 Mart günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, okulda derslerin saat 15.00’te sona ermesinin ardından başlayan destekleme ve yetiştirme kurslarına giden 20 öğretmen ve öğrenci kursun bitmesine rağmen okuldan çıkış yapmadı.

Durumdan şüphelenen veliler, kursun yapıldığı spor salonuna ilerlemeye başladı.

O esnada veliler, okuldaki kurslarda ücretli öğretmenlik yaptığı söylenen bir şahsın arkadaşı ile tartışma yaşayarak sinir krizi geçirdiğini ve kurstaki grubu rehin aldığını öğrendi.

Şüphelinin elindeki bıçakla gruba “Dua edin, sizi öldüreceğim” tehditleri yağdırarak rehineleri alıkoymasının ardından okulda görevli bir öğretmen, durumu polise haber verdi. Spor salonunun kapısını kırarak içeri giren veliler, grubu rehin alan şahsa müdahale etti. Ardından şahıs, okula gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Veliler, şahıstan şikayetçi olmak üzere karakolda ifade verdi.
Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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