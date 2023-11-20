Benzin ışığı yandıktan sonra arabayı kullanmak zararlı mı?

Sürücüler farkında olmadan yaptıkları bazı şeylerle araçlarına zarar veriyor. Bu konulardan biri de benzin ışığı yandıktan sonra arabayı kullanmaktır.

EksiSeyler.com'da yer alan bilgilere göre; Özellikle kullanılan araç 2000 cc ve üstü motora sahipse, üzerine bir de septronik-otomatik vitesliyse depodaki benzine güvenilmemesi gerektiğini gösterir. Gidilen güzergahtaki birkaç yokuş, trafik yoğunluğu ve dur-kalk durumu kişiyi yolda bırakmaya yetebilir.

YAKIT POMPASI YANAR

Böyle bir durumda en yakın benzinciye ulaşmaya çalışmak gerekir. Aksi takdirde, olmayan benzini vakumlamaya çalışan yakıt pompası yanar. Ya da en iyi ihtimalle yakıt deposunun dibindeki pisliklerden dolayı pompanın filtresi tıkanır. Benzine verilecek paranın birkaç katını çekiciye, tamirciye, parçaya vermeye neden olabilir.

YAKIT FİLTRESİ TIKANABİLİR

Depoda her zaman en az çeyrek depo benzin olmalı. Az benzini çekmek için gereksiz yere zorlanan benzin pompası zarar görebilir. Ayrıca depo altında az da olsa kalan çökelti yakıt filtresini tıkayabilir ve zamanla aracın yakıt alımını almasını zorlayarak daha fazla yakmasına sebep olur.

ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEYİN

Kısaca; bu şekilde birkaç defa araç kullanmaktan bir şey olmaz ama yakıt boş sinyali yanacak kadar kullanmayı alışkanlık haline getirmek zamanla araca ağır hasarlar vermeye yol açar.