Sebzeler piştiğinde içindeki vitaminler kaybolur mu?

Sebzelerin çok piştiğinde içindeki vitaminlerin kaybolup kaybolmadığı yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor. Ekşi Şeyler’de paylaşım yapan ‘nonparloitaliano’ rumuzlu kullanıcı hangi vitaminlerin fazla piştiğinde kaybolup kaybolmadığını yazdı.

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"C vitamini (askorbik asit): c vitamini sıcaklık, ısı ve uzun süreli pişirme işlemleriyle kolayca kaybolabilir. Yaklaşık 70-90 °c (158-194 °f) sıcaklık aralığında c vitamini kaybı başlayabilir.

B grubu vitaminleri: B grubu vitaminler, özellikle B1 (tiamin), B5 (pantotenik asit) ve B9 (folik asit), yüksek sıcaklıklarda denatüre olabilir. Genellikle 100 °c (212 °f) sıcaklık ve üzeri bu vitaminlerin kaybına neden olabilir.

A vitamini (retinol): A vitamini, yüksek sıcaklıklarda kararlıdır ve çoğu pişirme işlemi bu vitamini etkilemez.

D vitamini (kolekalsiferol): A vitamini, yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır ve pişirme işlemi sırasında kayba uğramaz.

E vitamini (tokoferoller): E vitamini yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır ve pişirme sırasında genellikle kayba uğramaz.

K vitamini, diğer birçok vitamin gibi ısıya karşı dayanıklıdır ve yüksek sıcaklıklarda denatüre olmaz. K vitamini, pişirme işlemlerine veya gıdaların işlenmesine maruz kaldığında genellikle bozulmaz veya kayba uğramaz. Bu nedenle gıdalarda bulunanKk vitamini genellikle korunur ve sindirim sistemi tarafından emilebilir.

Kısaca yağda çözünenlerde hiç sıkıntı yok. Artık annemin kış çorbası vitamin deposu olarak adlandırdığı sebze çorbaları ile dalga geçmeyeceğim."