Benzin istasyonlarına pompacı operasyonu. Büyük vurgun ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Benzin istasyonlarına pompacı operasyonu. Büyük vurgun ortaya çıktı
İstanbul’da bazı benzin istasyonları çalışanlarının sahte akaryakıt fişi üretip komisyon karşılığı kar elde eden ve vergi kaçıran şebekeye baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, polisin şu ana kadar 90 milyon liralık vurgunu açığa çıkardığı duyuruldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir benzin istasyonunda çalışan kişilerin servis, nakliye ve şirket araçlarına yüzdelik komisyon şeklinde haksız kazanç karşılığı sahte akaryakıt fişi kesip sattıkları, sahte fişleri alan firmaların ise bunları gider kalemi olarak gösterip vergi kaçırdıkları, şüpheli kişilerin sahte özel belge niteliğindeki fişleri evlerine kurmuş oldukları özel makine ve düzenekler sayesinde ürettikleri yönünde yapılan ihbarlar sonrası inceleme başlattı.

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"VERGİ KAÇAKÇILIĞI TESPİT EDİLDİ"

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, benzin istasyonlarında edinmiş oldukları bilgi ve tecrübeler sayesinde fiş (slip) basma cihazları ve dijital materyaller yoluyla birçok firmaya yüksek tutarlarda sahte fatura yazarak firmaların vergi kaçakçılığına neden oldukları, kendilerinin ise yapmış oldukları bu usulsüz eylemlerden ötürü farklı yüzdelik oranlarda menfaat temin ederek haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Kaçakçıların toplamda 90 milyon liralık kazanç sağlandığı bildirildi.

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18 MİLYONDAN FAZLA SAHTE FİŞ

Şüpheli kişilerin, uzun süre benzin istasyonlarında çalışmaları nedeniyle çevre edindiği bu yöntemle de konuyla ilgili bilgi ve tecrübe kazandıkları, teknik olarak da kendilerini geliştirdikleri, kesmiş oldukları naylon faturalar ve neden oldukları vergi kaçakçılığından yüzde bir komisyon aldıkları belirtildi.

Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde 3 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, 6 adet slip basma cihazı ve bunlara bağlı bilgisayarlar, 6 bin 200 adet yaklaşık 18 milyon 500 bin lira tutarında basılmış sahte fiş ve 400 adet basılmamış slip fiş rulosu yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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